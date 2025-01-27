В Москве побит вековой температурный рекорд

Синоптик Тишковец: В Москве побит температурный рекорд 1914 года

В Москве побит температурный рекорд для 27 января, державшийся 111 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Термометры на опорной столичной метеостанции ВДНХ к 6 часам утра зафиксировали температуру воздуха плюс 3,5 градуса. В 1914 году воздух прогревался всего до 3,0 градуса выше нуля.

Синоптик предупредил, что в течение дня температура может вырасти до плюс 6 градусов. «Заключительная неделя января в мегаполисе началась с апрельской погоды и необычайно теплый понедельник положил начало серии ежедневных температурных рекордов», — добавил Тишковец.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин предсказал, что зимы в Москве потеплеют примерно на три градуса через 40-50 лет, некоторые из них будут проходить без снега, а сильные морозы станут редкостью. При этом климатолог уточнил, что средняя зима в Москве не потеплеет, например, на 10 градусов. Он также рассказал, что за последние 50 лет средняя температура в России зимой увеличилась примерно на три градуса.