Климатолог предрек бесснежные зимы в Москве

Климатолог Кокорин: Через 50 лет зимы в Москве могут быть без снега

Зимы в Москве потеплеют примерно на три градуса через 40-50 лет, некоторые из них будут проходить без снега, а сильные морозы станут редкостью. Таким прогнозом с РИА Новости поделился эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

При этом климатолог уточнил, что средняя зима в Москве не потеплеет, например, на 10 градусов. Он также рассказал, что за последние 50 лет средняя температура в России зимой увеличилась примерно на три градуса. Наблюдения за этим климатическим параметром ведутся с 1976 года. Наиболее быстрое потепление происходит в Арктике, где средняя температура выросла сильнее. Медленнее потеплело на юге России, уточнил специалист.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москву пришло четвертое за месяц потепление, которое продлится до конца января. В последние пять дней января температура будет более чем на пять градусов опережать климатическую норму. В дневное время в эти дни ожидается плюс 3-6 градусов Цельсия.