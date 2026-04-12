На фоне голосования в Венгрии ставки на поражение Орбана выросли еще больше

Bloomberg: Ставки, что премьер Венгрии Орбан останется на посту, упали до 18 %

На фоне голосования в Венгрии ставки на поражение действующего премьер-министра страны Орбана выросли еще больше. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным утренней статистики, собранной беттинговой платформой Polymarket, ставки на то, что Орбан останется на посту, упали до 18 процентов. При этом вероятность того, что лидер оппозиции Петер Мадьяр станет следующим премьер-министром Венгрии, превысила 80 процентов.

Также данные статистики показали, что Венгрия может побить рекорд по явке избирателей на этих выборах.

Отмечается, что в связи с выборами в Венгрии на платформе для ставок было совершено сделок на общую сумму около 67 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в первые часы парламентских выборов в Венгрии явка на голосование оказалась рекордной. Голосование открылось для граждан в 6:00 воскресенья, 12 апреля. По состоянию на 9:00 по местному времени (10:00 мск) явка составляла 16,89 процента, а в первый час голосования — 3,46 процента.