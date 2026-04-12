Зеленский прокомментировал победу Мадьяра на выборах в Венгрии

Зеленский поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Соответствующий комментарий он оставил в своем Telegram-канале.

«Поздравляю Петера Мадьяра и партию "Тиса" с убедительной победой. Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией. Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Киев готов к конструктивной работе с Будапештом «на благо обоих народов» и ради мира и безопасности в Европе.

Ранее Петера Мадьяра поздравил президент Франции Эммануэль Макрон. «Франция приветствует победу демократии, приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза и приверженность Венгрии Европе», — сказал он.