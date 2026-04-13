17:47, 13 апреля 2026Экономика

Новый лидер Венгрии не исключил разрыва контракта с Россией на строительство АЭС

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Каждый контракт с Россией на строительство атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии может быть пересмотрен и даже разорван, если Москва не согласится на радикальное снижение его стоимости. Об этом на пресс-конференции заявил лидер победившей на парламентских выборах оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, будущий премьер-министр республики, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Будапешт хотел бы поддерживать с Россией прагматичные отношения, как делают другие страны, так как Венгрия находится в уязвимом положении с точки зрения поставок энергоносителей. Однако это желание не означает сдачи национальных интересов.

«Происходит также расширение атомной электростанции в Пакше по невероятно завышенной цене. Могу сказать вам, что мы рассмотрим каждый контракт, при необходимости пересмотрим его, а при необходимости и расторгнем», — заверил политик, добавив, что хотел бы обсудить эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

До этого первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил сомнения в том, что работы по АЭС можно остановить, так как она находится в высокой стадии готовности.

Основной этап строительства «Пакш-2» стартовал в феврале этого года. Тогда премьер Виктор Орбан, чья партия «Фидес» потерпела разгромное поражение на парламентских выборах 12 апреля, утверждал, что проект обрел «необратимый характер» и будет непременно реализован.

Также Мадьяр во время пресс-конференции рассказал, что не намерен препятствовать одобрению кредита в размере 90 миллиардов евро, который Евросоюз намерен выделить Украине. Однако сама Венгрия из-за существенных финансовых трудностей не сможет участвовать в предоставлении средств. Именно позиция Орбана в последние месяцы не позволяла ЕС принять решение о кредите Киеву.

