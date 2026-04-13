«Брюссель не должен быть слишком доволен». Что означает победа оппозиции в Венгрии для ЕС, России и Украины?

Лидер победившей венгерской оппозиции Мадьяр выступил за переговоры с РФ

Победа на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» может стать началом больших изменений во внешней политике страны и ее отношениях с Евросоюзом, а также с Россией и Украиной.

Однако совсем уж радикальных перемен позиций может и не произойти, считают многочисленные источники, так как лидер «Тисы» и вероятный будущий премьер-министр Петер Мадьяр придерживается прагматичных взглядов.

Брюсселю посоветовали не радоваться напрасно

Так, швейцарская газета Die Weltwoche указала, что Европейский союз напрасно радуется победе «Тисы», поскольку позиция Мадьяра сильно отличается от той, которой придерживается Брюссель. «Энтузиазм по отношению к, казалось бы, проевропейски настроенным венграм ослепляет их, не позволяя увидеть неприятную правду: новый лидер на самом деле не так уж и проевропейски настроен», — предупреждает издание.

По его мнению, главным препятствием в отношениях Мадьяра и ЕС станет тема Украины. Die Weltwoche напоминает, что политик неоднократно выражал скептицизм по поводу вступления Киева в Евросоюз и НАТО, а также выступал против поставок оружия Украине. «Прежде всего, он не проукраинский. (...) Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан. И именно поэтому Брюссель не должен быть слишком доволен», — подчеркивается в статье.

Сам Петер Мадьяр заявил после победы, что Венгрия «снова станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО». Он также пообещал совершить визит в Брюссель, чтобы разблокировать замороженное при премьер-министре Викторе Орбане европейское финансирование.

Отношениям с Россией предрекли прагматизм или ухудшение

Что касается отношений с Россией, сам Петер Мадьяр признал необходимость вести переговоры с президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Венгрия в любом случае будет вести диалог с Кремлем вне зависимости от того, кто возглавит правительство. «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится», — сказал он. «При необходимости мы будем вести переговоры, но друзьями мы не станем», — также предупредил политик.

Газета The New York Times отметила, что Мадьяр допускает возможность сохранения импорта российских энергоресурсов.

Политолог Петр Милосердов указал, что Мадьяр смотрит прагматично на связи с Россией и может не отказаться от сотрудничества с ней. «Петер Мадьяр — прагматик, как и большинство венгров. Он не станет разрывать действующие контракты — ни в сфере энергоресурсов, ни в строительстве атомной электростанции», — выразил уверенность эксперт. Тем не менее можно ожидать улучшения отношений с руководством ЕС: Петер Мадьяр вряд ли будет блокировать новые пакеты антироссийских санкций.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев же считает, что отношения с Россией непременно ухудшатся. «Венгрия перестанет блокировать принятие антироссийских санкций. Контрактов на достройку АЭС в Пакше, на поставки газа и нефти Россия наверняка лишится или же Венгрия перейдет на разовые закупки на случай нехватки топлива из других источников», — предполагает он.

Мадьяр выступает против отправки оружия и денег Венгрии на Украину

Несмотря на возможное согласие разблокировать кредит Европейского союза для Киева на сумму 90 миллиардов евро, Петер Мадьяр выступает против отправки оружия или денег Венгрии на Украину, указывает Politico.

«Для Зеленского это победа с горьким привкусом, поскольку будущий премьер-министр заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС. Мадьяр пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически означало бы затягивание процесса, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе, которые ему необходимо учитывать, чтобы сохранить поддержку», — передает издание.

При этом авторы материала указали, что Мадьяр хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, скорее всего, разблокирует кредит. Они добавили, что Украина нуждается в этих средствах, поскольку «уже летом у нее могут закончиться деньги».

Вадим Трухачев же напомнил, что в 2024 году лидер «Тисы» приезжал в Киев и даже оказывал украинским властям финансовую поддержку, собранную его партией. В свою очередь, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, назвав победу «Тисы» «черным днем» для Европы, посчитал, что во главе Венгрии встанет агент Владимира Зеленского.