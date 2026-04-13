Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:32, 13 апреля 2026Мир

В Словакии назвали победу Мадьяра «черным днем» для Венгрии

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал победу оппозиционной партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии «черным днем» для Европы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Победа Мадьяра означает то, что брюссельская военная машина усилится. Во главе Венгрии встанет агент [президента Украины Владимира] Зеленского. Черный день для Венгрии, черный день для Европы», — сказал он.

По его словам, теперь венгров ожидает «ад», а сама страна превратится в «новую колонию» Брюсселя, получающую «подачки» от Урсулы фон дер Ляйен. «Если это то, чего хочет большинство венгров, поздравляю», — добавил Блага.

Ранее Петер Мадьяр призвал всех государственных руководителей страны, включая президента Тамаша Шуйока, уйти в отставку. «Я призываю президента республики попросить меня сформировать правительство, а затем покинуть свой пост. Я призываю всех марионеток сделать то же самое», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Венгерская оппозиция с разгромным перевесом побеждает на выборах в парламент. Премьер Орбан уже признал поражение

    Москвичам рассказали о погоде в понедельник

    Шедшему из России сухогрузу разрешили покинуть Швецию

    В Словакии назвали победу Мадьяра «черным днем» для Венгрии

    Названы сроки выборов нового премьера Венгрии на фоне поражения партии Орбана

    В Эстонии нашли еще один украинский беспилотник

    Глава МИД Ирана обвинил США в «изменении правил игры»

    Иран объяснил срыв подписания соглашения с США

    Будущий премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку

    Стало известно о планах Израиля по новым ударам в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok