В Словакии назвали победу Мадьяра «черным днем» для Венгрии

Евродепутат Блага назвал победу Мадьяра черным днем для Венгрии и Европы

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал победу оппозиционной партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии «черным днем» для Европы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Победа Мадьяра означает то, что брюссельская военная машина усилится. Во главе Венгрии встанет агент [президента Украины Владимира] Зеленского. Черный день для Венгрии, черный день для Европы», — сказал он.

По его словам, теперь венгров ожидает «ад», а сама страна превратится в «новую колонию» Брюсселя, получающую «подачки» от Урсулы фон дер Ляйен. «Если это то, чего хочет большинство венгров, поздравляю», — добавил Блага.

Ранее Петер Мадьяр призвал всех государственных руководителей страны, включая президента Тамаша Шуйока, уйти в отставку. «Я призываю президента республики попросить меня сформировать правительство, а затем покинуть свой пост. Я призываю всех марионеток сделать то же самое», — заявил он.

