Сенатор Пушков заявил, что Трамп проиграл выборы в Венгрии

Президент США Дональд Трамп проиграл выборы в Венгрии. К такому выводу пришел член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков, комментируя результаты голосования.

Он отметил, что пока американский лидер безуспешно пытался сменить режим в Иране, Евросоюз (ЕС) добился смены власти в Венгрии. «Победа проесовских сил в Венгрии еще больше отдаляет Европу от нынешних США. Отныне Запад распался на две части — США и Евросоюз, как политического единства его уже не существует», — заключил он.

При этом, считает сенатор, этому мог поспособствовать приезд в республику вице-президента США Джей Ди Вэнса, поскольку Трамп крайне непопулярен в Европе.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. На них уверенную победу одержала оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. Действующий премьер-министр республики, глава партии «Фидес» Виктор Орбан уже признал свое поражение.

В победе Мадьяра увидели «черный день» для Европы

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что итоги парламентских выборов, прошедших в Венгрии, только усилят приближающийся крах ЕС. «Через четыре месяца проверьте, прав ли я», — заявил он.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал победу «Тисы» «черным днем» для Европы. «Победа Мадьяра означает то, что брюссельская военная машина усилится. Во главе Венгрии встанет агент [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал он. По его словам, теперь венгров ожидает «ад», а сама страна превратится в «новую колонию» Брюсселя, получающую «подачки» от [председателя Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен.

Миллиардер Джордж Сорос выразил мнение, что венгры благодаря победе оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром «вернули себе свою страну». На это заявление отреагировал предприниматель Илон Маск. Он обвинил инвестора в том, что власть в Венгрии перешла именно к организации Сороса.

Немецкий политолог Александр Рар предположил, что ЕС после победы Мадьяра усилит поддержку Украины. «Европа видит себя опять на коне. Тревожно то, что теперь европейцы могут пойти на дальнейшую конфронтацию с Россией. Вариант мирного и дипломатического решения украинского кризиса, за что так ратовал Орбан, уходит в прошлое», — отметил он. По его словам, Венгрия может стать «полноценным последователем» внешней политики ЕС, прекратив накладывать вето на решения, касающиеся помощи Украине. На этом фоне единственным оппонентом Брюсселя остается премьер-министр Словакии Роберт Фицо, но и ему «скоро выкрутят руки», резюмировал Рар.

Мадьяр отказался дружить с Россией

Сам Мадьяр ранее заявил, что с приходом его партии к власти Будапешту придется вести диалог с Москвой. Однако, отметил он, «друзьями мы не станем».

Тем не менее, политик добавил, что Венгрия не займет проукраинский курс. «Никто не хочет проукраинского правительства, — подчеркнул он. — Все хотят провенгерского. Было бы неплохо иметь правительство, которое занимается реальными проблемами венгерского народа».