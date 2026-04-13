В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

Сенатор Пушков: Трамп проиграл выборы в Венгрии

Президент США Дональд Трамп проиграл выборы в Венгрии. К такому выводу пришел член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков, комментируя результаты голосования.

Он отметил, что пока американский лидер безуспешно пытался сменить режим в Иране, Евросоюз (ЕС) добился смены власти в Венгрии. При этом, как считает сенатор, этому мог поспособствовать приезд в республику вице-президента США Джей Ди Вэнса, поскольку Трамп крайне непопулярен в Европе.

«Победа проесовских сил в Венгрии еще больше отдаляет Европу от нынешних США. Отныне Запад распался на две части — США и Евросоюз, как политического единства его уже не существует», — заключил он.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО. Он также сообщил о намерении совершить визит в Брюссель, чтобы разблокировать замороженное при премьер-министре Викторе Орбане европейское финансирование.