04:35, 13 апреля 2026

В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

Сенатор Пушков: Трамп проиграл выборы в Венгрии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп проиграл выборы в Венгрии. К такому выводу пришел член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков, комментируя результаты голосования.

Он отметил, что пока американский лидер безуспешно пытался сменить режим в Иране, Евросоюз (ЕС) добился смены власти в Венгрии. При этом, как считает сенатор, этому мог поспособствовать приезд в республику вице-президента США Джей Ди Вэнса, поскольку Трамп крайне непопулярен в Европе.

«Победа проесовских сил в Венгрии еще больше отдаляет Европу от нынешних США. Отныне Запад распался на две части — США и Евросоюз, как политического единства его уже не существует», — заключил он.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО. Он также сообщил о намерении совершить визит в Брюссель, чтобы разблокировать замороженное при премьер-министре Викторе Орбане европейское финансирование.

    Последние новости

    Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось. За 16 часов российские позиции были атакованы почти две тысячи раз

    В США встревожились из-за неожиданного решения Трампа

    В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    Еще одна страна отказалась от участия в блокаде Ормузского пролива

    Назван оптимальный объем памяти для видеоигр

    Бейонсе пришла на светский вечер в прозрачном корсете

    В Москве хакеры решили взломать терминал фастфуда и попались

    Федерация водного поло Украины призвала отменить матч с россиянами

    Маск прокомментировал поражение Орбана

    Ольга Бузова назвала условие для съемки в обнаженном виде

    Все новости
