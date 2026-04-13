Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:06, 13 апреля 2026Интернет и СМИ

Маск прокомментировал поражение Орбана

Илон Маск: Фонды Сороса взяли власть в Венгрии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал поражение партии «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах в стране. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Организация [Джорджа] Сороса взяла власть в Венгрии», — написал он. Так миллиардер отреагировал на пост Сороса о том, что венгры благодаря победе оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром «вернули себе свою страну».

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини высказался об отношениях с Венгрией после поражения Орбана. «Верю, что отношения между Словакией и Венгрией сохранятся на высоком уровне, который у нас был в последние годы», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok