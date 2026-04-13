Маск прокомментировал поражение Орбана

Илон Маск: Фонды Сороса взяли власть в Венгрии

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал поражение партии «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах в стране. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Организация [Джорджа] Сороса взяла власть в Венгрии», — написал он. Так миллиардер отреагировал на пост Сороса о том, что венгры благодаря победе оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром «вернули себе свою страну».

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини высказался об отношениях с Венгрией после поражения Орбана. «Верю, что отношения между Словакией и Венгрией сохранятся на высоком уровне, который у нас был в последние годы», — написал он.