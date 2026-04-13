03:05, 13 апреля 2026Мир

Президент Словакии высказался об отношениях с Венгрией после поражения Орбана

Марина Совина
Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил надежду, что отношения с Венгрией останутся на высоком уровне после парламентских выборов в стране. Об этом он высказался в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Словацкий лидер отметил, что отношения между Братиславой и Будапештом основаны на взаимном уважении, сотрудничестве, добрососедстве и совместном членстве в Евросоюзе и НАТО, понадеявшись, что это не изменится.

«Верю, что отношения между Словакией и Венгрией сохранятся на высоком уровне, который у нас был в последние годы», — написал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение по итогам предварительного подсчета голосов избирателей. Он поздравил своего оппонента, лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на выборах и объявил, что его партия «Фидес» теперь уйдет в оппозицию.

