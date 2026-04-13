02:49, 13 апреля 2026Мир

Дмитриев предрек катастрофу в ЕС из-за итогов выборов в Венгрии

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Итоги парламентских выборов, прошедших накануне в Венгрии, только усилят приближающийся крах Европейского союза (ЕС). Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так он отреагировал на публикацию относительно голосования в венгерский парламент, в ходе которых лидирующую позицию заняла оппозиционная партия «Тиса». «Это только ускорит крах ЕС. Через четыре месяца проверьте, прав ли я», — подчеркнул Дмитриев.

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение по итогам предварительного подсчета голосов избирателей. Политик отметил болезненность подведенных результатов, хоть они и пока не несут окончательный характер. Орбан объявил, что его альянс теперь уйдет в оппозицию.

