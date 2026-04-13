07:13, 13 апреля 2026

Обрадовавшейся поражению Орбана Европе сообщили неприятный факт о Мадьяре

Марина Совина
Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) напрасно радуется победе главы оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии, поскольку его позиция сильно отличается от той, которой придерживается Брюссель. Об этом пишет газета Die Weltwoche.

В статье отмечается, что сейчас европейские лидеры ликуют из-за проигрыша венгерского премьер-министра Виктора Орбана, но на самом деле они попадают в ловушку.

«Энтузиазм по отношению к, казалось бы, проевропейски настроенным венграм ослепляет их, не позволяя увидеть неприятную правду: новый лидер на самом деле не так уж и проевропейски настроен», — предупреждает издание.

По его мнению, главным препятствием в отношениях Мадьяра и ЕС станет тема Украины. Die Weltwoche напоминает, что политик неоднократно выражал скептицизм по поводу вступления Киева в Евросоюз и НАТО, а также выступал против поставок оружия Украине.

«Прежде всего, он не проукраинский. (...) Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан. И именно поэтому Брюссель не должен быть слишком доволен», — подчеркивается в статье.

Ранее Мадьяр заявил, что в диалоге с Россией не желает представлять интересы Украины. По его словам, «никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии, все хотят провенгерского».

    Последние новости

    «Трамп проиграл». В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    Назван самый популярный смартфон Samsung

    Тревел-блогер описал поведение россиян в путешествиях фразой «переплачивают везде»

    Мужчина взбесил жену одной туалетной привычкой и надолго лишил ее спокойствия

    Польша одним словом описала отношения с новым правительством Венгрии

    Раскрыты детали атаки ВСУ на российские регионы после завершения пасхального перемирия

    Похитителей миллионов Долиной связали с криптобиржами

    Вернувшийся с переговоров Вэнс рассказал о непреодолимом споре США и Ирана

    Обрадовавшейся поражению Орбана Европе сообщили неприятный факт о Мадьяре

    Африканка посмеялась над своей внешностью после использования корейского крема

    Все новости
