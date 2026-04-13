08:51, 13 апреля 2026

Раскрыта позиция Мадьяра по сотрудничеству с Россией

NYT: Мадьяр допускает возможность сохранения импорта энергоресурсов с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marton Monus / Reuters

Лидер победившей на парламентских выборах оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр допускает возможность сохранения импорта российских энергоресурсов. Об этом сообщает The New York Times.

«В то время как Евросоюз пытается разорвать энергетические связи с Россией, он заявил, что, хотя Венгрия должна избавиться от энергетической зависимости, импорт из России должен оставаться возможным вариантом», — сказано в публикации.

В то же время ожидается, что новое руководство Венгрии сможет разблокировать предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, ранее заблокированного правительством премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее Мадьяр заявил, что в диалоге с Россией не желает представлять интересы Украины. По его словам, «никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии, все хотят провенгерского».

