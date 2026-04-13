13:03, 13 апреля 2026Экономика

В России не поверили в проблемы со строительством АЭС в Венгрии после выборов

Депутат ГД Ананских заявил о невозможности помешать строительству АЭС в Венгрии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Остановить строительство атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии уже невозможно, смена власти в республике не скажется на совместном с Россией проекте. Об этом в комментарии изданию «Подъем» заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«По большому счету, члены правительства не могут никак повлиять на этот контракт, поэтому я не вижу здесь проблем с дальнейшей реализацией проекта», — подчеркнул депутат.

По его словам, строительство находится в высокой стадии готовности, так что сменить исполнителя не получится. Ананских уверен, что все должно быть нормально, и проект в любом случае получит свое завершение.

Комментарий связан с разгромным поражением на парламентских выборах партии нынешнего премьера Венгрии Виктора Орбана «Фидес», правившей в течение 16 лет. Оппозиционная партия «Тиса» получила 138 мест в парламенте из 199, что дает ей конституционное большинство.

При Орбане в последние годы Будапешт оставался главным союзником России среди стран Евросоюза, однако лидер «Тисы» Петер Мадьяр занимает активную проевропейскую позицию и не намерен вступать в конфликт с Брюсселем ради сотрудничества с Москвой.

Первый бетон в строительство «Пакш-2» залили в феврале этого года. Тогда Орбан утверждал, что проект обрел «необратимый характер» и будет непременно реализован.

