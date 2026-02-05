В европейской стране началось строительство АЭС с участием России

В Венгрии начался основной этап строительства АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома»

В Венгрии начался основной этап строительства АЭС «Пакш-2» по российскому проекту. Заливка бетона, которая в соответствии со стандартами МАГАТЭ означает официальный переход в статус строящейся станции, состоялась 5 февраля с участием гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, главы венгерского МИД Петера Сийярто и посла РФ в Венгрии Евгения Станиславова. Об этом сообщает ТАСС.

Символический старт процессу застройки был дан нажатием кнопки. Лихачев, в свою очередь, отметил, что работа над «Пакш-2» означает формирование заказов на сумму более трех триллионов рублей для российских компаний.

Строительство единственной в Венгрии атомной электростанции «Пакш» по советскому проекту было завершено в середине 1980-х годов. АЭС работает на четырех энергоблоках, а в 2009 году было одобрено строительство еще двух блоков. В декабре 2014-го Росатом подписал контракт на их возведение, а в 2022-м получил от властей Венгрии десятилетнее разрешение на строительство по проекту «Пакш-2». По итогам ввода этих мощностей Венгрия планирует полностью обеспечивать свои потребности в электроэнергии за счет внутренней генерации, отказавшись от импорта.

Ранее на этой неделе стало известно, что правительство Болгарии вновь в виде исключения разрешило администрации также единственной в стране АЭС «Козлодуй» продолжить закупку необходимого оборудования и материалов в России.