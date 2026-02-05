Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:07, 5 февраля 2026Экономика

В европейской стране началось строительство АЭС с участием России

В Венгрии начался основной этап строительства АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома»
Дмитрий Воронин

Фото: Christian Schwier / Shutterstock / Fotodom

В Венгрии начался основной этап строительства АЭС «Пакш-2» по российскому проекту. Заливка бетона, которая в соответствии со стандартами МАГАТЭ означает официальный переход в статус строящейся станции, состоялась 5 февраля с участием гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, главы венгерского МИД Петера Сийярто и посла РФ в Венгрии Евгения Станиславова. Об этом сообщает ТАСС.

Символический старт процессу застройки был дан нажатием кнопки. Лихачев, в свою очередь, отметил, что работа над «Пакш-2» означает формирование заказов на сумму более трех триллионов рублей для российских компаний.

Строительство единственной в Венгрии атомной электростанции «Пакш» по советскому проекту было завершено в середине 1980-х годов. АЭС работает на четырех энергоблоках, а в 2009 году было одобрено строительство еще двух блоков. В декабре 2014-го Росатом подписал контракт на их возведение, а в 2022-м получил от властей Венгрии десятилетнее разрешение на строительство по проекту «Пакш-2». По итогам ввода этих мощностей Венгрия планирует полностью обеспечивать свои потребности в электроэнергии за счет внутренней генерации, отказавшись от импорта.

Ранее на этой неделе стало известно, что правительство Болгарии вновь в виде исключения разрешило администрации также единственной в стране АЭС «Козлодуй» продолжить закупку необходимого оборудования и материалов в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Самолет» попросил помощи у государства. Если компания не найдет 50 миллиардов, то могут пострадать дольщики

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Российская туристка с шестью подростками залезла в заброшенный отель в Таиланде и попалась

    Европейцы охладели к американской нефти

    Долги по зарплате в России выросли в два раза

    Российского моряка приговорили к тюрьме в Британии

    Назван доступный и укрепляющий иммунитет продукт

    Дуров сделал важное заявление о Telegram

    Обвиняемый в изнасиловании сын принцессы расплакался в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok