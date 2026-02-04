Реклама

17:57, 4 февраля 2026Экономика

В европейской стране решили закупить оборудование для АЭС в России

Власти Болгарии разрешили АЭС «Козлодуй» закупить оборудование в России
Дмитрий Воронин

Фото: Oleg Popov / Reuters

Власти Болгарии в виде исключения разрешили администрации атомной электростанции (АЭС) «Козлодуй» продолжить закупку необходимого оборудования и материалов в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу местного правительства сообщает ТАСС.

В Софии уточнили, что, поскольку большую часть систем и оборудования на единственной в стране АЭС произвели в РФ, некоторые договоры о поставках всего необходимого для надежной и безопасной эксплуатации пятого и шестого энергоблоков станции «заключены или будут заключены с российскими производителями».

АЭС «Козлодуй» была построена в 1970-х годах совместно с СССР. Она производит более трети всей электроэнергии в Болгарии. Три года назад, в марте 2023 года, кабмин с той же формулировкой об исключении разрешил осуществить закупки необходимого для работы станции в России. Министр энергетики Болгарии Розен Христов тогда отмечал, что страна продолжает поиски новых подрядчиков.

Несколько дней назад представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о подготовке запрета импорта ядерной промышленности из России в страны Европейского союза. Назвав ядерную энергетику и ядерные продукты «более сложным вопросом для проработки», политик подчеркнула, что он находится на стадии подготовки. «Я не могу назвать сроки, но, надеюсь, мы сможем представить это в надлежащее время», — сказала она.

