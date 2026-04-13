Мадьяр высказался о звонке Путину

Мадьяр выразил готовность принять звонок от Путина

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что готов принять звонок от президента России Владимира Путина, но не будет сам звонить ему. Его слова прозвучали в ходе пресс-конференции, которую транслирует агентство Associated Press.

«Если Владимир Путин позвонит мне, я возьму трубку. Но я не думаю, что это произойдет. Я сам ему не позвоню», — заявил политик.

Мадьяр добавил, что в случае, если его разговор с Путиным все же состоится, он обратится к российскому лидеру с призывом остановить конфликт с Украиной.

Ранее Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии будет готово к прагматичному сотрудничеству с Москвой. Он также поблагодарил Россию и Китай за уважение к решению венгерских избирателей.