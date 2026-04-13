Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра, Венгрия — недружественная страна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой его партии на парламентских выборах. Венгрия — недружественная России страна, отметил Песков.

«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия поддерживает санкции против нас», — сказал он.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что Москва дружила исключительно с Виктором Орбаном, представитель Кремля ответил, что «российская сторона вела с ним диалог».

Мадьяр поблагодарил Кремль за согласие принять выбор избирателей

Несмотря на отказ отправлять поздравление, Песков отметил, что Россия с уважением относится к выбору народа Венгрии. По его словам, Москва намерена продолжать прагматичные контакты с новым руководством страны.

Мадьяр, в свою очередь, поблагодарил Кремль за согласие сотрудничать с новым правительством, однако отметил, что друзьями они не станут.

«Венгрия готова к прагматичному сотрудничеству с Россией», — заявил он.

Орбан признал свое поражение

Парламентские выборы в Венгрии завершились победой оппозиционной правоцентристской партии «Тиса». По итогам подсчета почти 99 процентов бюллетеней, она набрала 53,07 процента голосов, победив в 93 из 106 одномандатных округов.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» и объявил об ее уходе в оппозицию. На тот момент партия Мадьяра уверенно лидировала после подсчета 91,90 процента голосов.

Результат хотя и не окончательный, но ясный. Результат для нас болезненный и однозначный. Как бы ни сложилось, мы и находясь в оппозиции будем служить нашей родине и венгерской нации Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Как победа Мадьяра изменит отношения Венгрии и России?

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что называть Венгрию союзником России невозможно. Несмотря на острые дискуссии Орбана с НАТО, он никогда не был пророссийским политиком.

«Орбан не является союзником России. Орбан не инициировал выход, например, Венгрии из НАТО. Смысл существования этого военно-политического блока, как показала история, — это как раз давление на Россию», — сказал Новиков.

По его мнению, Орбан просто не хотел вести войну и пытался договориться о тех моделях решения вопросов безопасности, которые устроят всех.

Поэтому говорить о том, что Венгрия была союзником России, невозможно. Она сохраняла, пусть и в условиях довольно острой дискуссии, союзнические отношения с НАТО и была частью этого военно-политического блока, а в любом военно-политическом блоке есть свои законы жанра, свои законы поведения, и это очень важный момент, о котором мы должны помнить Дмитрий Новиков зампред комитета Госдумы по международным делам

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru предположил, что Мадьяр не будет максимально русофобским премьер-министром. Он напомнил, что экономика Венгрии зависит от российских энергоносителей.

«При всем уважении к Венгрии, это не та держава, разрыв отношений с которой как-то повлияет на экономику России, на наше положение в Европе и мире. Думаю, наши отношения мало изменятся. Венгрия будет поддерживать с Россией нормальный диалог», — резюмировал сенатор.