13:06, 13 апреля 2026Мир

В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

Песков: Россия с уважением относится к выбору народа Венгрии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Россия с уважением относится к выбору народа Венгрии. Так итоги прошедших в стране парламентских выборов прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Венгрия сделала свой выбор, мы с уважением относимся к этому выбору», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва рассчитывает на продолжение прагматичных контактов с новым руководством страны и слышала заявления будущего премьер-министра Петера Мадьяра о готовности к диалогу. При этом, по его словам, в Кремле не видят связи между итогами выборов в Венгрии и перспективами российско-украинского конфликта.

Ранее стало известно, что на выборах в венгерский парламент после подсчета 91,90 процента голосов уверенно лидирует оппозиционная партия «Тиса» во главе с Мадьяром. Премьер-министр страны Виктор Орбан уже признал свое поражение.

