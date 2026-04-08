Иностранец проник в российское депо и поджег поезд

В Москве задержали мигранта, устроившего поджог локомотива

В Москве задержали 28-летнего иностранца, подозреваемого в диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина получил в одном из мессенджеров предложение о совершении диверсии за 100 тысяч рублей, после чего с бутылкой горючей жидкости он проник на территорию депо в районе железнодорожной станции Марк Савеловского направления и поджег локомотив.

Он снял видео горящего вагона и отправил его для отчета своему куратору.

Вскоре злоумышленник был задержан сотрудниками транспортной полиции и регионального управления ФСБ по месту временного пребывания в столице. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают возможных соучастников мигранта.

Ранее в Кемеровской области студент политехнического колледжа и его 23-летняя подруга признались в массовых поджогах релейных шкафов, постов секционирования контактной сети, а также вагонов-цистерн.