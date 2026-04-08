Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:14, 8 апреля 2026

Иностранец проник в российское депо и поджег поезд

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

В Москве задержали 28-летнего иностранца, подозреваемого в диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина получил в одном из мессенджеров предложение о совершении диверсии за 100 тысяч рублей, после чего с бутылкой горючей жидкости он проник на территорию депо в районе железнодорожной станции Марк Савеловского направления и поджег локомотив.

Он снял видео горящего вагона и отправил его для отчета своему куратору.

Вскоре злоумышленник был задержан сотрудниками транспортной полиции и регионального управления ФСБ по месту временного пребывания в столице. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают возможных соучастников мигранта.

Ранее в Кемеровской области студент политехнического колледжа и его 23-летняя подруга признались в массовых поджогах релейных шкафов, постов секционирования контактной сети, а также вагонов-цистерн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok