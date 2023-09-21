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09:30, 21 сентября 2023Силовые структуры

Российские студенты признались в массовых поджогах релейных шкафов

В Кемеровской области студент и его подруга сознались в поджогах релейных шкафов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Кемеровской области студент политехнического колледжа и его 23-летняя подруга признались в массовых поджогах релейных шкафов, постов секционирования контактной сети, а также вагонов-цистерн. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, молодых людей задержали в апреле, когда они пытались поджечь релейные шкафы на 3593 километре Западно-Сибирской железной дороги. В отношении молодых людей было возбуждено дело за уничтожение чужого имущества. Позднее следователи выяснили, что пара устраивала и другие поджоги. В частности, в марте они подожгли шкаф недалеко от нефтеперерабатывающего завода, а также пост секционирования контактной сети. В том же месяце они подожгли вагон-цистерну, стоящую на станции «Анжерская». В апреле россияне подожгли еще один пост секционирования контактной сети на станции «Томск-1».

Сейчас молодые люди находятся под стражей. В отношении задержанных возбудили еще несколько уголовных дел по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

Ранее в Петербурге полиция задержала двоих наркоманов за поджог релейного шкафа недалеко от железнодорожной станции Лахта около торгово-выставочного комплекса «Гарден-сити».

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    Варвара Митина
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