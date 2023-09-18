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18:17, 18 сентября 2023Силовые структуры

Два наркомана подожгли релейный шкаф на железной дороге в российском городе

В Петербурге полиция задержала двоих наркоманов за поджог на железной дороге

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Петербурге полиция задержала двоих наркоманов за поджог релейного шкафа недалеко от железнодорожной станции Лахта около торгово-выставочного комплекса «Гарден-сити». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 20- и 23-летнего молодых людей завербовали украинские кураторы в даркнете. За поджог им пообещали 20 тысяч рублей. Мужчины действовали быстро, однако их все равно заметили прохожие, которые рассказали, что поджигатели были в черном и скрылись в сторону жилого комплекса.

Нарушителей задержали по горячим следам. Следователи выяснили, что они также покупали наркотики через даркнет. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции задержали 38-летнего жителя Орла, также устроившего поджог релейного шкафа за вознаграждение.

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    Варвара Митина
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