ФСБ задержала россиянина после поджога релейного шкафа за вознаграждение

ФСБ задержала жителя Орла, получившего 1 тыс. долларов за поджог релейного шкафа

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции задержали 38-летнего жителя Орла, устроившего поджог релейного шкафа за вознаграждение. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все случилось в середине июля. С подозреваемым через социальные сети связался неизвестный и предложил совершить поджог релейного шкафа на перегоне Орел-2 — Кромская за 1000 долларов. Мужчина согласился, а через три дня после преступления ему поступили деньги на криптокошелек.

Спустя два месяца фигуранта задержали по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Сейчас он помещен в местное СИЗО.

Ранее ФСБ задержала 60-летнего жителя Балашихи после двойного поджога релейных шкафов на железнодорожных путях.