ФСБ задержала россиянина после двойного поджога релейных шкафов

ФСБ задержала 60-летнего жителя Балашихи после двойного поджога на ж/д путях

Управление ФСБ вместе с сотрудниками МВД задержали 60-летнего жителя Балашихи, который подозревается в двойном поджоге на железной дороге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам.

По информации издания, мужчина сразу признался в поджогах двух релейных шкафов на станции Реутов — один в конце августа, другой в начале сентября. Кроме того, задержанный получил 600 долларов вознаграждения за содеянное, а все задания ему поступали от куратора в мессенджере Telegram.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц») УК РФ.

Ранее сообщалось о задержании троих подозреваемых после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе Новосибирска. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

