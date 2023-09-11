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15:07, 11 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина после двойного поджога релейных шкафов

ФСБ задержала 60-летнего жителя Балашихи после двойного поджога на ж/д путях

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Управление ФСБ вместе с сотрудниками МВД задержали 60-летнего жителя Балашихи, который подозревается в двойном поджоге на железной дороге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам.

По информации издания, мужчина сразу признался в поджогах двух релейных шкафов на станции Реутов — один в конце августа, другой в начале сентября. Кроме того, задержанный получил 600 долларов вознаграждения за содеянное, а все задания ему поступали от куратора в мессенджере Telegram.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц») УК РФ.

Ранее сообщалось о задержании троих подозреваемых после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе Новосибирска. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

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    Олеся Мицкевич
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