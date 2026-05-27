Трамп пообещал Ирану уступку за «правильное поведение»

Трамп: Если Иран будет вести себя правильно, мы позволим им получить их деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть возможность возвращения Ирану доступа к его замороженным активам в случае «правильного поведения». Об этом он рассказал в ходе заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы продолжим контролировать эти деньги. Когда они [власти Ирана] будут вести себя правильно, когда поступят правильно, мы позволим им получить их деньги», — сказал американский лидер.

Ранее стало известно, что Иран поставил США ультиматум о том, что не намерен продолжать переговоры по урегулированию конфликта без разблокировки замороженных активов. При этом данный спор между сторонами в данный момент решается при посредничестве Катара.