20:25, 27 мая 2026Россия

Минобороны отчиталось о боестолкновениях над Россией за 12 часов

Минобороны России: С 8:00 до 20:00 системы ПВО сбили девять дронов ВСУ
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов сбили девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 27 мая, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Отмечается, что боестолкновения происходили с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Под ударами оказались два российских региона — Курская и Белгородская области.

Каких-либо других подробностей в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на 27 мая над регионами России системы противовоздушной обороны сбили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар ВСУ среди прочих попали Крым и Краснодарский край, а также Волгоградская, Воронежская, Орловская и Тульская области.

