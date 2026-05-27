Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:32, 27 мая 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал срочное письмо Трампу

Зеленский: Важно, чтобы Америка услышала Украину
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отправку срочного письма американскому лидеру Дональду Трампу. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политика.

«На этой неделе я подготовил специальное письмо президенту Соединенных Штатов и Конгрессу. Вчера это письмо уже было направлено в учреждения в Вашингтоне», — написал он.

По словам политика, важно, чтобы США услышали и поддержали Украину.

Ранее стало известно, что украинский лидер отправил президенту США Дональду Трампу срочное письмо. В нем Зеленский пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны и попросил о поставке ракет PAC-3 для систем Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия угрожает Еревану разрывом договора по газу. Пашинян заявил, что Армения будет так богата, что не заметит этого

    В сети оценили откровенные фото Иванки Трамп с отдыха

    Военкор сообщил об ударах по учебным центрам ВСУ с инструкторами НАТО

    В письме Зеленского Трампу заметили важную деталь

    В России начали производить уникальную отечественную линзу для лечения катаракты

    Трамп пообещал разнести близкую к Ирану страну

    В Европарламенте заговорили о трибунале для Зеленского из-за удара по Старобельску

    Москвичей предупредили об аномальных холодах

    Трамп перепутал Иран с Венесуэлой

    Журналист сделал мрачное предсказание о судьбе Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok