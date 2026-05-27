Зеленский прокомментировал срочное письмо Трампу

Зеленский: Важно, чтобы Америка услышала Украину

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отправку срочного письма американскому лидеру Дональду Трампу. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политика.

«На этой неделе я подготовил специальное письмо президенту Соединенных Штатов и Конгрессу. Вчера это письмо уже было направлено в учреждения в Вашингтоне», — написал он.

По словам политика, важно, чтобы США услышали и поддержали Украину.

Ранее стало известно, что украинский лидер отправил президенту США Дональду Трампу срочное письмо. В нем Зеленский пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны и попросил о поставке ракет PAC-3 для систем Patriot.