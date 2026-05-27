18:27, 27 мая 2026Мир

Внук де Голля предупредил о возвращении фашизма

Внук де Голля заявил, что на Западе созданы условия для возвращения фашизма
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pierre Suu / Getty Images

В странах Запада на сегодняшний день сформировались все условия для возвращения фашизма. Об этом на круглом столе «Вопросы сохранения и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей на международной арене» в рамках Международного форума по безопасности заявил внук бывшего президента Франции (1959-1969) генерала Шарля де Голля Пьер де Голль, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Западные державы снова безответственны, они создают реальную опасность, потому что сегодняшние конфликты неизбежно носят глобальный характер. Таким образом, созданы все условия для возвращения к фашизму», — сказал он.

Среди условий, способствующих этому сценарию, он назвал политическую нестабильность, моральный вакуум в обществе, экономический кризис, рост инфляции, а также усиление националистических настроений, особенно на Украине.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага заявил, что участие президента Украины Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме.

