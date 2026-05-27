В России предрекли Армении нищету из-за политики Пашиняна

Депутат Водолацкий: Пашинян пошел в разнос после предупреждения России

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня делает все, чтобы оторвать Армению от России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее Пашинян заявил, что Армения разбогатеет настолько, чтобы цены на газ не были высокими. Таким образом он ответил на угрозы России о пересмотре соглашений по беспошлинным поставкам газа.

По мнению депутата, в настоящее время премьер Армении рассказывает своим согражданам то, что когда-то говорили украинцам экс-президенты Виктор Ющенко и Петр Порошенко. При этом посольства Великобритании и США раздают армянам так называемые «конверты счастья» с деньгами на гуманитарные проекты, тем самым подкупая молодежь, добавил он. Однако эти подарки скоро закончатся, подчеркнул парламентарий.

«У Армении не будет достаточно денег, потому что, выйдя из Евразийского экономического союза, где страна получает 15 процентов ВВП за счет наших проектов, она лишится этих преференций. Народ Армении будет не только нищим, но и потеряет свой суверенитет, начнется гражданская война. Сценарий прописан давно уже, и он не меняется. И лишь люди, которые это понимают, не допустят этого», — сказал Водолацкий.

По его словам, Пашинян «пошел в разнос», зная, что его с Арменией в будущем ничего не будет связывать. Он пытается пока удержать власть, потому что иначе будет растерзан своим народом или уедет во Францию, где будет жить на сбережения, подаренные ему президентом Эммануэлем Макроном, заключил депутат.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предупредила Ереван, что Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом (ЕС).