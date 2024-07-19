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11:57, 19 июля 2024Из жизни

Дочь шейха Дубая развелась с неверным мужем через соцсеть

Дочь шейха Дубая сообщила мужу о разводе при помощи поста в соцсети

Фото: @hhshmahra

Дочь шейха Дубая, принцесса Махра, сообщила о разводе с мужем при помощи соцсетей. Об этом пишет BBC News.

В среду, 17 июля, Махра бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, дочь нынешнего правителя Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, написала о разводе в своем верифицированном аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). При этом она намекнула, что причина — измена супруга.

Дорогой Муж, Поскольку вы заняты другими спутницами, настоящим я объявляю о нашем разводе. Я развожусь с тобой, развожусь с тобой и развожусь с тобой. Береги себя. Твоя бывшая жена

принцесса Махра

После этого Махра удалила со своей страницы все посты, в которых присутствовал неверный муж. Такой поступок шейхи шокировал публику. В комментариях высказываются предположения, что в действительности принцесса не развелась, и ее профиль в соцсети взломали.

30-летняя Махра вышла замуж за своего дальнего родственника, шейха Мана бин Мохаммеда бин Рашида в мае 2023 года. В мае 2024 года у них родился первый ребенок.

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