В ФАС сообщили о начале рассмотрения ходатайства «Яндекс» и Uber

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подтвердила получение ходатайства «Яндекс» и Uber об объединении бизнесов в России. Документ поступил 18 августа. По этому вопросу в настоящее время уже проводится рабочее взаимодействие с компаниями, сообщили в понедельник, 21 августа, в ведомстве.

Ходатайство будет рассмотрено в течение 30 дней с даты получения с правом продления еще на два месяца, уточнили в антимонопольной службе.

«Яндекс» и Uber 13 июля подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Как пояснил гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян, после объединения сервисов для пользователей будет по-прежнему доступны оба приложения — как «Яндекс.Такси», так и Uber. Однако база водителей будет объединена на единой платформе, что позволит таксистам получать заказы сразу из двух программ.

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«Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки», — заверил Худавердян. Кроме того, он сообщил, что было принято решение инвестировать в объединенную компанию 325 миллионов долларов.

Комментируя в середине июля новость об объединение Uber и «Яндекс.Такси», глава ФАС Игорь Артемьев выразил опасение, что это может ограничить конкуренцию. По его словам, для принятия окончательного решения ведомству необходимо проанализировать рынок.