В Uber оценили долю объединенной с «Яндексом» компании на российском рынке

Доля объединенной компании, которую планируют создать Uber и «Яндекс.Такси», на российском рынке составит 5-6 процентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Uber.

«Если взглянуть только на сектор услуг такси, то доля объединенной компании будет маленькой», — отметили в Uber.

Как сообщили в Uber, сектор предоставляемых официально услуг такси в России оценивается в 8,4 миллиарда долларов, предоставляемых неофициально — еще в 1,9 миллиарда. «Это означает, что на долю новой объединенной компании будет приходиться только около 5-6 процентов от общего числа заказов», — подчеркнули в компании.

Ранее 13 июля глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что объединение Uber и «Яндекс.Такси» может ограничить конкуренцию на рынке. По его словам, антимонопольному ведомству сначала необходимо проанализировать рынок и получить соответствующее ходатайство от компаний.

Материалы по теме Ничего себе поездочка Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей

«Яндекс» и Uber 13 июля подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Компании решили вложить в объединенную структуру 325 миллионов долларов. На 59,3 процента платформа будет принадлежать «Яндексу», на 36,6 процента — Uber, и на 4,1 процента — сотрудникам самой платформы.

«Яндекс.Такси» и Uber — крупнейшие в России сервисы по онлайн-заказу такси. Uber запустили в Москве в ноябре 2013 года, сегодня сервисом пользуются почти в 20 городах России. «Яндекс.Такси», появившийся в 2011 году, работает более чем в 100 городах России, Украины, Армении, Грузии, Казахстана и Белоруссии.