Конкурент «Яндекс.Такси» решил заняться доставкой

Китайский конгломерат Didi Chuxing, владеющий такси-агрегатором DiDi, который недавно вышел на российский рынок, решил заняться и доставкой. Как сообщает ТАСС, компания, которую называют конкурентом «Яндекс.Такси», рассматривает возможность покупки российского подразделения международной компании экспресс-доставки Dostavista.

Источник агентства на рынке указывает, что интерес к Dostavista проявляют несколько компаний. Российский бизнес фирмы, по его словам, оценивается, в 5-6 миллиардов рублей.

Один из основных акционеров Dostavista Михаил Александровский подтвердил, что переговоры ведутся с несколькими инвесторами, в том числе из Азии. Однако он не стал уточнять, с кем именно.

Dostavista — международный сервис доставки, основан в 2012 году. Фирменные офисы работают в России, Бразилии, Индии, Мексике и других странах.

Didi также основана в 2012 году, китайский сервис перевозок выкупил местное отделение Uber и практически полностью контролирует местный рынок. С лета 2020-го сервис появился в России: компания начала подключать водителей в Казани. В сентябре-декабре китайские такси могут появиться в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.