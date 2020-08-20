Названа дата запуска конкурента «Яндекс.Такси» в России

Китайская компания DiDi Chuxing запустит сервис заказа такси в России 30 августа. Такую дату ТАСС назвала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Сначала фирма, которую называют конкурентом «Яндекс.Такси», будет работать в Казани.

«30 августа у нас в рамках онлайн-площадки будет церемония запуска», — уточнила Минуллина. Водителей к сервису подключают с конца июля.

Китайский агрегатор пришел в Россию летом 2020-го. Сначала компания начала подключать водителей в Казани. В сентябре-декабре китайские такси могут появиться в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

DiDi Chuxing — крупнейший сервис автомобильных перевозок в Китае, в 2012-м он выкупил местное отделение американской Uber и теперь практически полностью контролирует рынок в КНР. Сейчас Didi Chuxing раздумывает заняться и доставкой. Компания может купить российское подразделение международной компании экспресс-доставки Dostavista.