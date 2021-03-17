Конкуренты «Яндекс.Такси» объединятся

Одни из главных конкурентов «Яндекс.Такси» на российском рынке, сервисы Gett и «Ситимобил», собираются объединиться в рамках стратегического партнерства, говорится в релизе компаний (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Среди прочих условий сотрудничества планируется, что водители, подключенные к «Ситимобил», будут получать часть заказов Gett в экономсегменте. В остальных сегментах все останется без изменений. Прежней останется и стоимость поездок для пассажиров. Предполагается, что средний срок ожидания автомобилей сократится.

Пилотный вариант партнерства запускался в 2020 году. Тогда водителям «Ситимобил» передавались 1-2 процента заказов Gett. Теперь компании решили масштабировать бизнес-модель и уже получили разрешение Федеральной антимонопольной службы. Финансовые параметры сделки не раскрываются.

16 января о планах кардинально расширить присутствие на российском рынке объявил еще один конкурент «Яндекс.Такси» — китайский сервис DiDi. До сих пор он работал в 16 городах России, однако теперь собирается довести их число до 100.