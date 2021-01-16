Мастурбировавшего при россиянке таксиста наказали

Суд в Санкт-Петербурге наказал таксиста, который мастурбировал перед россиянкой в салоне автомобиля. Как сообщает «Фонтанка», мужчину привлекли к административному аресту на пять суток.

Вечером 15 января Московский районный суд признал водителя виновным в мелком хулиганстве. Именно по этой статье ему и избрали наказание. В суде водитель признал, что смотрел порно, когда ему поступил заказ.

Таксист Гуломжон Жураев рассказал, что оставил интимный ролик включенным, лишь отключив звук, после чего поехал к пассажирке. Девушка на заседании сообщила, что водитель говорил о сексе под звуки порнографии, а затем остановился для мастурбации. Он подтвердил, что говорил на интимные темы, но уверяет, что мастурбировать не собирался, а остановка была связана с проблемой у автомобиля.

12 января жительница Санкт-Петербурга сделала публикации в соцсетях о том, что таксист во время поездки в аэропорт начал смотреть порно и мастурбировать. В техподдержке сервиса заказа такси девушке предложили три промокода на скидку и компенсировали стоимость поездки. Компания «Ситимобил» также проверила и заблокировала весь таксопарк, в котором работал водитель.

Таксиста позже задержали и опросили. Первоначально мужчина утверждал, что смотрел не порно, а музыкальный клип. По его словам, стоны, доносившиеся из динамика, произошли из-за того, что он случайно прибавил громкость. Водитель также убежден, что пассажирке показалось, что он мастурбировал.