BMW дали денег на соперничество с Tesla

Немецкий концерн BMW получил от правительства Великобритании грант на создание аккумуляторных батарей высокой емкости, которые должны значительно увеличить запас хода электромобилей. Как сообщает CNBC, проекту немецкой компании дали 36,07 миллиона долларов, чтобы компания смогла побороться с лидером рынка — американской компанией Tesla.

Аккумулятор BMW стал одним из четырех проектов, получивших финансирование в рамках конкурса совместных исследований и разработок Advanced Propulsion Center (APC). Аккумулятор BMW должен бросить вызов идее о том, что электромобили не могут совершать длительные поездки, не разрядившись и не поставив водителя в сложное положение.

Великобритания планирует прекратить продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей к 2030 году, поэтому правительство заинтересовано в технологиях, способных увеличить посильную для электрокара дистанцию. Предполагается, что батарея BMW сможет соперничать не только с другими электромобилями, но и с линейкой двигателей внутреннего сгорания. Компания стремится «разработать самый большой аккумуляторный блок BMW Group, чтобы обеспечить превосходную производительность при конкурентоспособных затратах».

Финансирование получили и другие проекты. В общей сложности компаниям было предоставлено 126 миллионов долларов. Деньги достались Brunel, которая разрабатывает двигатели внутреннего сгорания, работающие на водороде, фирме Celeritas с идеей аккумулятора со сверхбыстрой зарядкой, и REEcorner, которая занимается редизайном электромобилей.

Исполнительный директор APC Ян Констанс заявил, что проекты решают действительно важные проблемы: устраняют опасения по поводу дальности и стоимости, которые могут стать препятствием для людей при переходе на электромобили. BMW — одна из многих фирм, стремящихся создать эффективный и недорогой электрокар. Другой конкурент Tesla — китайская компания Xpeng — активно расширяет линейку своих моделей электромобилей и увеличивает производство.