Китайский конкурент нанес Tesla двойной удар

Китайский производитель электромобилей Xpeng запланировал увеличить производственные мощности со ста до двухсот тысяч машин в год на одном из своих ключевых заводов из-за обострившейся конкуренции. Об увеличении производства вдвое сообщает CNBC.

В июле было произведено чуть больше восьми тысяч автомобилей, что оказалось месячным рекордом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания произвела на 228 процентов больше автомобилей.

Материалы по теме Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды Мейд ин Чайна Китай решил захватить мировой рынок электрических автомобилей. Сможет ли он потеснить Tesla?

В то время как Xpeng активно расширяет производство своей линейки моделей — внедорожника G3, седана P7 и недавно выпущенного P5 —конкуренция в китайской электромобильной отрасли обостряется. Помимо Xpeng на рынке присутствуют китайские компании Nio и Li Auto. Главным соперником Xpeng остается Tesla, которой китайский автопром нанес двойной удар.

Увеличение производства планируется за счет строительства собственных заводов. В прошлом году в южной китайской провинции Гуандун открылся завод Zhaoqing, который обеспечит запланированное увеличение производства. В этом году компания объявила о сотрудничестве с властями города Ухань для строительства там новой производственной базы.

В последнее время на рынок электромобилей приходят новые игроки. Немецкая Audi AG и китайская FAW планируют в 2024 начать совместное производство электрокаров.