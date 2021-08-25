Переход Японии на электрокары оказался пустой тратой денег

Программа властей Японии по развитию инфраструктуры для электромобилей и установке по всей стране зарядных устройств стала пустой тратой денег. Большинство из них оказались невостребованными и уже начали устаревать, пишет Bloomberg.

Власти Японии в 2012 году выделили 911 миллионов долларов на постройку «заправок» для электрокаров, но автомобилей на электродвигателях почти не прибавилось — на них приходится примерно один процент машин в Японии. При этом, многие зарядные станции устаревают (разъемы для подзарядки не подходят для актуальных моделей) или выходят из строя — средний срок службы составляет около восьми лет. По данным аналитиков из Zenrin Co, за 2020 год количество исправных зарядных станций в Японии упало с 30,3 тысячи до 29,2 тысячи.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?

Менеджер по планированию из e-Mobility Power Цуёси Ито предсказал, что на 2022 и 2023 годы придется пик замены старых пунктов подзарядки для электрокаров. Он отметил, что важно разместить их в удобных и доступных местах, а также гарантировать долгий срок службы — это поспособствует увеличению числа электромобилей на дорогах.

Власти Японии планируют установить еще больше зарядных станций — к 2030 году по всей стране их должно быть около 150 тысяч. Свой вклад сделают и национальные компании — например, Tepco к 2025 году хочет снабдить автомагистрали 1000 пунктов для быстрой зарядки, а Hitachi разрабатывает более компактные и легкие зарядные устройства. Однако глава Ассоциации автопроизводителей Японии Акио Тойода предупредил, одной погони за количеством станций недостаточно. Он боится, что, если не нарастить производство электрокаров, они так и продолжат стоять без дела.

У России же не столь амбициозные планы по установке зарядных станций. Правительство представило концепцию перехода на электромобили, в рамках которой к 2030 году на территории страны будет 81,4 тысячи пунктов для подзарядки. Кроме того, к 2024 году страна планирует выпустить не менее 25 тысяч электрокаров.