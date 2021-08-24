Маск раскритиковал Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что обновление программного обеспечения для беспилотных автомобилей «не очень хорошее», сообщает Reuters.

Предприниматель-миллиардер раскритиковал последнее обновление Tesla в своем Twitter-аккаунте. Он добавил, что программное обеспечение будет улучшено, и вся команда по его разработке под названием Autopilot сейчас привлечена к решению этой задачи. Кроме того, глава корпорации Tesla заявил, что специалисты работают над улучшением программы Full Self-Driving Beta версии 9.2 для автономного вождения «настолько оперативно, насколько это возможно».

«Мы пытаемся создать единый массив решений, [который позволит электромобилю функционировать] как на шоссе, так и на городских улицах, но это требует масштабного переобучения NN (нейронной сети)» — написал Маск.

Недавно американские власти начали расследование в отношении компании Tesla. Они решили изучить, насколько хорошо работает система помощи водителю в электрокарах ее производства. Поводом к этому послужил ряд несчастных случаев, когда автомобили врезались в машины дорожных служб и экстренной помощи. Сенаторы США от Демократической партии Ричард Блюменталь и Эд Марки заявили, что фирма обманывает водителей, рекламируя полностью автономный автопилот, и призвали Федеральную торговую комиссию расследовать деятельность компании.