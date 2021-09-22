Россиянам раскрыли способ избежать уплаты налога при продаже авто

Россиянам раскрыли способ легальным образом избежать уплаты налога при продаже автомобиля или уменьшить его сумму. Информация опубликована в Telegram-канале Госдумы 22 сентября.

Так, налог не выплачивается, если машина находится во владении более трех лет. Если этот срок меньше, то можно подтвердить расходы, связанные с приобретением транспортного средства или получить налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей.

Если у гражданина сохранились документы о покупке авто, можно применить налоговый вычет на полную стоимость при продаже. Например, если человек в 2020 году приобрел машину за 600 тысяч рублей и продал ее в 2021 году за 590 тысяч, то по декларации с приложенными документами платить налог не придется, даже несмотря на то, что минимальный срок владения еще не прошел.

В случае, когда россиянин владеет автомобилем менее трех лет, а документы не сохранились, ему придется уплатить налог по декларации, однако в этом случае можно получить налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей. Тогда налог будет рассчитываться по такой формуле: сумма, полученная от продажи минус 250 тысяч умножается на 13 процентов.

Автовладелец может не платить налог после продажи машины, если она досталась ему по наследству или в дар от близких родственников, но нужно также иметь на руках все необходимые квитанции. В случае если автомобиль владельцу был подарен не близким родственником, то при его получении гражданин должен был заплатить налог с рыночной стоимости машины. При продаже сумма налога будет уменьшена на тот, который был оплачем владельцем при получении в дар.

Ранее в Минфине раскрыли подробности о повышении налога на прибыль для компаний, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям: эти меры могут затронуть разные сектора экономики, однако под действие новых норм попадут лишь единицы компаний. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

