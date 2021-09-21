Найден способ сократить неравенство в мире

Налоги в самых богатых странах мира растут из-за беспрецедентного увеличения госдолгов во время пандемии. По мнению экспертов, высокие отчисления в бюджеты государств могут сократить разрыв в уровне благосостояния, о найденном способе сокращения уровня неравенства пишет Reuters.

Великобритания повысила налоги на работников и работодателей, и сборы теперь будут добавлять в бюджет около 12 миллиардов фунтов (17 миллиардов долларов) ежегодно. Демократическая партия США также предложила повысить налоговые ставки для компаний и граждан с годовым доходом выше 400 тысяч долларов. Как отмечают эксперты, до сих пор повышение налогов не было первостепенной целью крупных западных экономик. Однако во время пандемии страны вынуждены были увеличить расходы, и государственные задолженности рекордно выросли. По данным Института международных финансов, глобальная задолженность, включая государственную, корпоративную и банковскую, и долги домохозяйств, составляет почти 300 триллионов долларов, а во втором квартале 2021 года эта цифра увеличится еще на 4,8 триллиона долларов. В 2020 году долг вырос на 9,3 триллиона долларов — это больше, чем общая сумма задолженности за восемь предыдущих лет.

Тем не менее государства устанавливают низкие процентные ставки и развивают программы ЦБ по печатанию денег, продолжая тратить бюджетные средства. Ограничения госдолга на территории ЕС все еще приостановлены, в то время как масштабные предложения по поддержке населения и инициативы по сокращению бедности активно реализуются. 2020 год показал, насколько эффективными могут быть целевые расходы — по данным исследования Urban Institute, программы помощи во время пандемии сократили уровень бедности в США почти вдвое по сравнению с уровнем 2018 года. Кризис также пролил свет на реальный разрыв в уровне благосостояния в мире. Данные Oxfam показывают, что миллиардеры стали богаче на 3,9 триллиона долларов в период с марта по декабрь 2020 года. Главы государств обратили внимание на эти цифры — например, президент США Джо Байден предложил повысит налоги для богатых, а председатель КНР Си Цзиньпин развернул политику «общего процветания» для борьбы с неравенством.

Согласно оценке Конгресса США, предложенные демократами изменения налогового кодекса сократят сумму деклараций американцев, зарабатывающих менее 200 тысяч долларов в год. «Заработная плата менее состоятельных [людей] будет расти, потому что более обеспеченные платят больше налогов, а люди, у которых больше денег в кармане, склонны тратить», — заявил управляющий проектами в Janus Henderson Investors Том О’Хара. Неравенство в США понижает доходность гособлигаций, поскольку богатые граждане чаще всего откладывают большую часть своего дохода.