В России предложили ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев предложил ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение. Соответствующее письмо было направлено на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова, передает RT.

В документе отмечается, что в 2020 году в России в результате дорожно-транспортных происшествий погибло свыше 16 тысяч человек, более 180 тысяч получили травмы. При этом количество выписанных в 2020 году штрафов достигло 167 миллионов. Данный показатель на 15 процентов больше, чем в 2019 году, указал законодатель.

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В связи с этим Сухарев предложил ввести 50-процентную скидку на уплату транспортного налога в целях снижения числа правонарушений на дорогах. Льгота будет распространяться на тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, и сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тысяч рублей.

Ранее в ГИБДД обнаружили позволяющую не платить штрафы лазейку в процедуре оформления автомобилей, которую используют россияне.