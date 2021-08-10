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В России предложили ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев предложил ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение. Соответствующее письмо было направлено на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова, передает RT.

В документе отмечается, что в 2020 году в России в результате дорожно-транспортных происшествий погибло свыше 16 тысяч человек, более 180 тысяч получили травмы. При этом количество выписанных в 2020 году штрафов достигло 167 миллионов. Данный показатель на 15 процентов больше, чем в 2019 году, указал законодатель.

В связи с этим Сухарев предложил ввести 50-процентную скидку на уплату транспортного налога в целях снижения числа правонарушений на дорогах. Льгота будет распространяться на тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, и сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тысяч рублей.

Ранее в ГИБДД обнаружили позволяющую не платить штрафы лазейку в процедуре оформления автомобилей, которую используют россияне.

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