В России предложили частично отменить налог

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил частично отменить в России транспортный налог, сообщает РИА Новости. Льготы могут коснуться автомобилей российского производства.

Свое предложение Власов уже направил министру финансов Антону Силуанову. В нем говорится, что наибольшей популярностью в стране пользуются недорогие машины отечественного производства с небольшим объемом двигателя. Их владельцы, как правило, — люди с невысоким доходом. Именно этот фактор депутат считает весомым поводом для отмены транспортного налога на российские автомобили.

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Это уже не первое предложение о послаблении транспортного налога за последние месяцы. Ранее депутат от «Единой России» Евгений Федоров выступал с инициативой об отмене налога для машин, не используемых более полугода. Их владельцам предлагалось предоставить право временно приостанавливать регистрацию транспортного средства.

Сам Власов в июне предлагал снизить ставку транспортного налога на 25 процентов для регионов, в которых вводился режим повышенной готовности для борьбы с распространением коронавируса. Такая мера, по замыслу депутата, должна действовать до конца 2020 года. В 2018 году Власов предлагал отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет, рыночная стоимость которых не превышает миллион рублей.

Все эти инициативы пока не были реализованы. Единственное произошедшее с транспортным налогом за последние годы изменение касалось его отмены в отношении угнанных автомобилей. Такая мера вступила в силу весной 2019 года. Факт угона и розыска машины должен быть подтвержден в МВД.