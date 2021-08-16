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Россияне сообщили о махинациях с налоговыми вычетами на жилье

Несколько россиян стали жертвами махинаций с налоговым вычетом на недвижимость
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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Несколько жителей страны рассказали о том, что стали жертвами махинаций неустановленных лиц при оформлении налоговых вычетов на недвижимость. Об этом 16 августа сообщили в Telegram-канале «Банкста».

По данным источника, хозяева квартир в Москве, Самаре и Томске не смогли получить от государства компенсацию трат на покупку жилья, так как средства ушли на чужой счет. В частности, один из пострадавших владельцев недвижимости нашел в личном кабинете налоговой декларацию, которую не подавал ранее, и запросил пояснение в инспекции.

«Оказалось, что от имени жителя Самары кто-то подал документы и получил около 260 тысяч рублей. Деньги ушли на чужой счет. Недвижимости, на которую был оформлен вычет, в то время и в том месте не было. Человек получил от налоговой копии "левых" деклараций с поддельной подписью», — говорится в сообщении.

Следователи отказались возбуждать дело. В публикации приложен ответ на обращение жителя от межрайонной инспекции федеральной налоговой службы со сведениями, что вычет на недвижимость был одобрен заявителю еще в 2016 году.

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