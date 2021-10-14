В Узбекистане предложили облагать налогом доходы мигрантов

С доходов узбекских мигрантов, работающих за рубежом, следует взимать налоги на благо страны. Такое предложение на встрече с избирателями выдвинул кандидат в президенты Узбекистана от политической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кадыров.

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По его словам, трудовые мигранты должны платить налоги, как и все остальные граждане республики. Политик отметил, что налоговые выплаты играют огромную роль в развитии экономики. Он также указал на позитивный вклад от денежных переводов, которые рабочие отправляют своим семьям в Узбекистан.

«Деньги отправлены семье, но никаких налогов нет. Эти деньги не тратят во благо страны. Давайте будем патриотичнее. Я предлагаю, чтобы мигранты тоже платили налоги», — заявил Кадыров.

По официальным данным узбекской стороны, в конце 2020 года на заработках за рубежом находилось около 1,6 миллиона человек. Это пятая часть экономически активного населения страны. Из них 1,1 миллиона трудятся в России, с которой у республики действует соглашение о запрете двойного налогообложения.

По информации Центробанка Узбекистана, объем поступивших трансграничных денежных переводов в страну за восемь месяцев вырос на 35 процентов по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, составив 4,9 миллиарда долларов.

Очередные выборы президента Узбекистана 2021 года по плану состоятся 24 октября. 14 октября началось досрочное голосование на всех избирательных участках, расположенных на территории республики и за ее пределами. Самая многочисленная и влиятельная в республике Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула своим кандидатом действующего президента республики Шавката Мирзиеева.