В Кремле прокомментировали «миграционную амнистию» для граждан Узбекистана

Песков: «миграционная амнистия» для граждан Узбекистана не является вопросом Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление посольства Узбекистана о разрешении на въезд в Россию гражданам республики, которым ранее запретили посещать страну. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, «миграционная амнистия» — это не вопрос Кремля. За любыми разъяснениями Песков посоветовал обращаться в МВД или к миграционным властям.

Ранее сообщалось, что Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана. Решение о «миграционной амнистии» в отношении жителей республики обсуждалось на встрече заместителя министра внутренних дел России Александра Горового с делегацией из Ташкента во главе с советником премьер-министра страны Мехриддином Хайриддиновым.

В посольстве Узбекистана уточнили, что разрешение не получат граждане, ранее депортированные на основании решения суда.