В Узбекистане прокомментировали скандал вокруг языковых табличек

Пресс-секретарь администрации Чирчика: скандал вокруг языковых табличек создали тупые люди

Скандал вокруг языковых табличек в узбекском городе Чирчик создали тупые люди. Об этом заявил пресс-секретарь городской администрации Фахриддин Кодиров, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Он прокомментировал ситуацию с листовками, призывающими горожан говорить на узбекском вместо русского языка. Кодиров подчеркнул, что местные власти разместили их в общественных местах в целях пропаганды правильного использования государственного языка.

«К примеру, на узбекском часто говорят "касса" вместо узбекского "газна". Вместо "спасибо" можно говорить "рахмат", вместо "пожалуйста" — "илтимос"», — объяснил он.

При этом чиновник раскритиковал тех, кто возмутился происходящим, и назвал их недалекими. «Послание, которое содержится в этих листовках, поймут образованные люди. Тупым или притворяющимся тупыми это сложно понять», — добавил Кодиров.

Ранее в администрации Чирчика сообщили, что в общественных местах по всему городу были расклеены таблички, призывающие местных жителей отказаться от использования русского языка в пользу узбекского. По словам местных властей, это было сделано ради поддержки государственного языка.

Согласно закону Узбекистана «О государственном языке», граждане страны могут использовать для межнационального общения и обучения любой язык. При этом статусом государственного в стране обладает только узбекский.