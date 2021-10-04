Узбекские власти объяснили смысл языковых табличек в общественных местах

Власти города Чирчик в Ташкентской области Узбекистана объяснили смысл акции с языковыми табличками в общественных местах. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь мэрии Фахриддин Кадыров заявил, что смысл размещения табличек был в том, чтобы научить местных жителей «правильно говорить по-узбекски». При этом чиновник подчеркнул, что власти города не намеревались запрещать людям говорить на каком-либо другом языке.

Ранее в Telegram-канале администрации Чирчика появилось сообщение о том, что в общественных местах по всему городу были расклеены таблички, которые призывали местных жителей отказаться от использования русского языка в пользу узбекского. По словам местных властей, это было сделано в целях поддержки государственного языка.

Согласно закону Узбекистана «О государственном языке», граждане страны могут использовать для межнационального общения и обучения любой язык. При этом статусом государственного обладает только узбекский.